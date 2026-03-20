Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçının aday kadrosu duyuruldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu altıncı maçının aday kadrosu duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Mart Salı günü İstanbul'da toplanacak.
İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynayacağı maç, TSİ 18.30'da başlayacak.
Milli takımın Hırvatistan ile Trabzon'da oynadığı eleme grubunun ilk maçı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.
ADAY KADRO
Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Jankat Yılmaz (Eyüpspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)
Forvet: Livan Burcu (1.FC Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)