Abone ol: Google News

Derbi tarihleri belli oldu! TFF, 28. haftanın programını açıkladı

Yayınlama:
Derbi tarihleri belli oldu! TFF, 28. haftanın programını açıkladı
Haber Merkezi Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 28. haftasında oynanacak derbi maçlarının tarihlerini duyurdu.

Süper Lig'de 28. haftanın heyecanı, milli aranın ardından devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 28. haftasında oynanacak kritik müsabakaların tarihlerini duyurdu.

Milli ara sonrası ligde iki derbi heyecanı aynı haftada yaşanacak.

BİR HAFTADA İKİ DERBİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

28. HAFTANIN PROGRAMI

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Kayserispor

14.30 Gençlerbirliği-Göztepe 

17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor 

20.00 Trabzonspor-Galatasaray 

5 Nisan Pazar:

14.30 Fatih Karagümrük-Rizespor

14.30 Samsunspor-Konyaspor

17.00 Antalyaspor-Eyüpspor 

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş 

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Başakşehir

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar