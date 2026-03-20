Derbi tarihleri belli oldu! TFF, 28. haftanın programını açıkladı

Süper Lig'de 28. haftanın heyecanı, milli aranın ardından devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 28. haftasında oynanacak kritik müsabakaların tarihlerini duyurdu.

Milli ara sonrası ligde iki derbi heyecanı aynı haftada yaşanacak.

BİR HAFTADA İKİ DERBİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

28. HAFTANIN PROGRAMI

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Kayserispor

14.30 Gençlerbirliği-Göztepe

17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor

20.00 Trabzonspor-Galatasaray

5 Nisan Pazar:

14.30 Fatih Karagümrük-Rizespor

14.30 Samsunspor-Konyaspor

17.00 Antalyaspor-Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Başakşehir