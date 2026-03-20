Derbi tarihleri belli oldu! TFF, 28. haftanın programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 28. haftasında oynanacak kritik müsabakaların tarihlerini duyurdu.
Milli ara sonrası ligde iki derbi heyecanı aynı haftada yaşanacak.
BİR HAFTADA İKİ DERBİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
28. HAFTANIN PROGRAMI
4 Nisan Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği-Göztepe
17.00 Gaziantep FK-Alanyaspor
20.00 Trabzonspor-Galatasaray
5 Nisan Pazar:
14.30 Fatih Karagümrük-Rizespor
14.30 Samsunspor-Konyaspor
17.00 Antalyaspor-Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Başakşehir