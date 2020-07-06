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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 10:18
Süper Lig'de 30. hafta Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması dışında tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, hafta içi oynanacak olan 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan