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    Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 10:18
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    Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri #1

    Süper Lig'de 30. hafta Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması dışında tamamlandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, hafta içi oynanacak olan 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

    Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
    Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
    Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
    Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
    Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

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