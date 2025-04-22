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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı son buldu

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı son buldu Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmaları sona erdi. Haftanın kapanış maçında Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Lider Galatasaray haftayı kayıpsız geçerken en yakın takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor engeline takıldı.