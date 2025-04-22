Süper Lig'de 32. hafta heyecanı son buldu

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
32. haftanın kapanış mücadelesinde Alanyaspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek küme düşme hattından çıktı.
Süper Lig'de 32. haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu netlik kazandı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA PUAN FARKI 5'E ÇIKTI
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark, 5 puana yükseldi.
BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI, TRABZON KAZANDI
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ise küme düşen Adana Demirspor deplasmanında 1-0 kazandı.
Ligin dibine demir atan başka bir ekip olan Hatayspor, sahasında Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
RİZESPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
Kasımpaşa, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Rizespor, Eyüpspor'u tek golle geçerek rahat bir nefes aldı.
Başakşehir ise Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek üst sıralara tırmanma mücadelesini sürdürdü.
İşte Süper Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan puan durumu...
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