Süper Lig'de 33. hafta maçları aynı saatte başlayacak

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı. 33. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

33. haftada tüm maçlar, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Tüm karşılaşmalar saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

İşte haftanın karşılaşmaları...

9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük

20.00 Eyüpspor - Rizespor

20.00 Alanyaspor - Kayserispor

20.00 Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

