Süper Lig'de 33. hafta maçları aynı saatte başlayacak

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı. 33. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
33. haftada tüm maçlar, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Tüm karşılaşmalar saat 20.00'de başlayacak.
Ligin 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
İşte haftanın karşılaşmaları...
9 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük
20.00 Eyüpspor - Rizespor
20.00 Alanyaspor - Kayserispor
20.00 Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
