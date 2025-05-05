Süper Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 35. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
Başakşehir de deplasmanda Hatayspor'u 4-2 yendi.
34. HAFTANIN SONUÇLARI
Antalyaspor - Konyaspor: 1-0
Alanyaspor - Kayserispor: 1-1
Rizespor - Gaziantep FK: 2-0
Hatayspor - Başakşehir: 2-4
Galatasaray - Sivasspor: 4-1
Samsunspor - Eyüpspor: 3-0
Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1
Adana Demirspor - Göztepe: 1-2
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
PUAN DURUMU
35. HAFTANIN PROGRAMI
9 Mayıs Cuma:
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Konyaspor - Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
11 Mayıs Pazar:
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor - Antalyaspor
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