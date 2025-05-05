Süper Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 35. haftanın fikstürü

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Başakşehir de deplasmanda Hatayspor'u 4-2 yendi.

34. HAFTANIN SONUÇLARI

Antalyaspor - Konyaspor: 1-0

Alanyaspor - Kayserispor: 1-1

Rizespor - Gaziantep FK: 2-0

Hatayspor - Başakşehir: 2-4

Galatasaray - Sivasspor: 4-1

Samsunspor - Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

Adana Demirspor - Göztepe: 1-2

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1

PUAN DURUMU

35. HAFTANIN PROGRAMI

9 Mayıs Cuma:

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Konyaspor - Rizespor

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

11 Mayıs Pazar:

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Göztepe - Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor - Antalyaspor