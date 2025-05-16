Süper Lig'de 36. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen iki ekip Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, haftanın açılış maçında yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde haftanın diğer karşılaşmaları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
En yakın rakibinin 8 puan önündeki lider Galatasaray, Kayserispor mücadelesinde 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 36. haftanın maç programı şöyle:
- 17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
- 18 Mayıs Pazar:
19.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Ülker)
19.00 Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
19.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış