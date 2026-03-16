Süper Lig'de hafta içi mesaisi başlayacak

Ligde 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.
27. HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
18 Mart Çarşamba:
16.00 Alanyaspor-Kocaelispor
20.00 Başakşehir-Antalyaspor
20.00 Eyüpspor-Trabzonspor
19 Mart Perşembe:
16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği
