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    Süper Lig'de haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 5. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:28
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    Süper Lig'de haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.

    HAFTANIN HAKEMLERİ

    Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan

    Antalyaspor - Beşiktaş : Ali Şansalan

    Galatasaray - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

    Başakşehir - Fenerbahçe : Fırat Aydınus

    Süper Lig de haftanın hakemleri #1

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