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Süper Lig'de haftanın hakemleri
Süper Lig'de 5. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 13:17
- Güncelleme : 16.09.2021 - 13:28
Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
Antalyaspor - Beşiktaş : Ali Şansalan
Galatasaray - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir - Fenerbahçe : Fırat Aydınus