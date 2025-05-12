Süper Lig'de küme düşme hattında son durum

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Süper Lig'de şampiyonluk kadar heyecanla takip edilen bir mücadele daha var.

Küme düşme hattı...

Adana Demirspor ve Hatayspor sonrasında ligden düşecek iki takım henüz netleşmedi.

HAFTANIN EN KRİTİK MAÇINDA PUANLAR PAYLAŞILDI

Küme düşme hattında haftanın en kritik mücadelesinde Sivasspor ve Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1'er puan aldı.

Böylelikle iki takım da 35'er puanda kaldı.

BODRUM FK VE SİVASSPOR AYNI PUANDA KALDI

Ligin bitimine son 3 hafta kalırken Alanyaspor ise 38 puanla Sivas ve Bodrum'un üzerinde 15. sırada bulunuyor.

Alanyaspor'u ise 40 puanla Rizespor takip ediyor.

İşte Süper Lig'in düşme hattında son durum...

15- Alanyaspor- 38 puan

16- Sivasspor- 35 puan

17- Bodrum FK- 35 puan

18- Hatayspor- 20 puan

19- Adana Demirspor -2 puan