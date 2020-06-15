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Süper Lig'de puan durumu
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 09:15
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen Süper Lig, bu hafta oynanan karşılaşmalarla yeniden start aldı.
Ligdeki zirve yarışı ise bıraktığımız gibi heyecanla devam ediyor...
TRABZON VE BAŞAKŞEHİR 3 PUANLA BAŞLADI
Cuma günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, karşılaşmada 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Başakşehir ise Alanyaspor ile mücadele etti ve 1-0'lık galibiyetle 3 puana ulaşan taraf oldu. Böylece, Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir'in 56'şar puanı oldu ve zirve yarışındaki heyecan da arttı.
GALATASARAY ELİ BOŞ DÖNDÜ
Öte yandan şampiyonluk yolunda bir hayli iddialı olan Galatasaray ise dün oynanan Rizespor karşılaşmasından mağlup ayrılan taraf oldu.
Karadeniz ekibine 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'a eli boş döndü. Aslan, 50 puanla 3. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ KÖTÜ BAŞLADI
Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ise cumartesi günü Antalyaspor'u kendi evinde ağırladı.
Siyah-beyazlılar karşılaşmada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir oyun ortaya koyarken, mücadeleden de yenik ayrılan taraf oldu. Maç, Akdeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
FENERBAHÇE GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI
Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçta 1-0 yenik düşmelerine karşın, mücadelenin son anlarında buldukları gollerle 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve Kanarya puanını 43'e yükseltti.
Süper Lig'de 27. hafta bugün saat 21.00'de oynanacak olan Sivasspor - Denizlispor maçıyla birlikte sona erecek.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 28. haftanın fikstürü ise şu şekilde:
19 Haziran Cuma
21.00 Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği
21.00 Malatyaspor - Göztepe
21.00 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK
21.00 Konyaspor - Sivasspor
22 Haziran Pazartesi
21.00 Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Antalyaspor - Rizespor