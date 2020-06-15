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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışında olan Trabzonspor ve Başakşehir çıktığı maçlardan galip ayrılarak puanlarını 56'ya çıkarırken, Galatasaray ise Rizespor'a mağlup olarak 50 puanda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 09:15
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    Süper Lig'de puan durumu

    Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen Süper Lig, bu hafta oynanan karşılaşmalarla yeniden start aldı.

    Ligdeki zirve yarışı ise bıraktığımız gibi heyecanla devam ediyor...

    TRABZON VE BAŞAKŞEHİR 3 PUANLA BAŞLADI

    Cuma günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, karşılaşmada 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.

    Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Başakşehir ise Alanyaspor ile mücadele etti ve 1-0'lık galibiyetle 3 puana ulaşan taraf oldu. Böylece, Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir'in 56'şar puanı oldu ve zirve yarışındaki heyecan da arttı.

    GALATASARAY ELİ BOŞ DÖNDÜ

    Öte yandan şampiyonluk yolunda bir hayli iddialı olan Galatasaray ise dün oynanan Rizespor karşılaşmasından mağlup ayrılan taraf oldu.

    Karadeniz ekibine 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'a eli boş döndü. Aslan, 50 puanla 3. sırada yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ KÖTÜ BAŞLADI

    Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ise cumartesi günü Antalyaspor'u kendi evinde ağırladı.

    Siyah-beyazlılar karşılaşmada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir oyun ortaya koyarken, mücadeleden de yenik ayrılan taraf oldu. Maç, Akdeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    FENERBAHÇE GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

    Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçta 1-0 yenik düşmelerine karşın, mücadelenin son anlarında buldukları gollerle 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve Kanarya puanını 43'e yükseltti.

    Süper Lig'de 27. hafta bugün saat 21.00'de oynanacak olan Sivasspor - Denizlispor maçıyla birlikte sona erecek.

    ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig'de 28. haftanın fikstürü ise şu şekilde:

    19 Haziran Cuma
    21.00 Ankaragücü - Başakşehir

    20 Haziran Cumartesi
    18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği
    21.00 Malatyaspor - Göztepe
    21.00 Denizlispor - Beşiktaş

    21 Haziran Pazar
    18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
    21.00 Galatasaray - Gaziantep FK
    21.00 Konyaspor - Sivasspor

    22 Haziran Pazartesi
    21.00 Alanyaspor - Trabzonspor
    21.00 Antalyaspor - Rizespor


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