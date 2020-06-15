Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışında olan Trabzonspor ve Başakşehir çıktığı maçlardan galip ayrılarak puanlarını 56'ya çıkarırken, Galatasaray ise Rizespor'a mağlup olarak 50 puanda kaldı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen Süper Lig, bu hafta oynanan karşılaşmalarla yeniden start aldı.

Ligdeki zirve yarışı ise bıraktığımız gibi heyecanla devam ediyor...

TRABZON VE BAŞAKŞEHİR 3 PUANLA BAŞLADI

Cuma günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, karşılaşmada 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Başakşehir ise Alanyaspor ile mücadele etti ve 1-0'lık galibiyetle 3 puana ulaşan taraf oldu. Böylece, Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir'in 56'şar puanı oldu ve zirve yarışındaki heyecan da arttı.

GALATASARAY ELİ BOŞ DÖNDÜ

Öte yandan şampiyonluk yolunda bir hayli iddialı olan Galatasaray ise dün oynanan Rizespor karşılaşmasından mağlup ayrılan taraf oldu.

Karadeniz ekibine 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'a eli boş döndü. Aslan, 50 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ BAŞLADI

Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ise cumartesi günü Antalyaspor'u kendi evinde ağırladı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir oyun ortaya koyarken, mücadeleden de yenik ayrılan taraf oldu. Maç, Akdeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçta 1-0 yenik düşmelerine karşın, mücadelenin son anlarında buldukları gollerle 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve Kanarya puanını 43'e yükseltti.

Süper Lig'de 27. hafta bugün saat 21.00'de oynanacak olan Sivasspor - Denizlispor maçıyla birlikte sona erecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 28. haftanın fikstürü ise şu şekilde:

19 Haziran Cuma

21.00 Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği

21.00 Malatyaspor - Göztepe

21.00 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK

21.00 Konyaspor - Sivasspor

22 Haziran Pazartesi

21.00 Alanyaspor - Trabzonspor

21.00 Antalyaspor - Rizespor