Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

İHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 38. haftanın programını duyurdu.
TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
SÜPER LİG'DE 38. HAFTANIN PROGRAMI
30 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Başakşehir
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
16.00 Rizespor - Hatayspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Sivasspor
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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