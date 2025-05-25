Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 38. haftanın programını duyurdu.

TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

SÜPER LİG'DE 38. HAFTANIN PROGRAMI

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

16.00 Rizespor - Hatayspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş