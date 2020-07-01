Süper Lig'i alan İngiliz kanalı, F.Bahçe'yi yayınlamıyor

Süper Lig'in yayın haklarını satın alan İngiltere'nin BT Sport kanalının, bir kez bile Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlamaması dikkat çekti.

Süper Lig maçları İngiltere'de yayınlanmaya devam ediliyor...

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş’ın maçlarını yayınlayan İngilizler, şu ana kadar Fenerbahçe'yi ekrana getirmedi.

Her hafta üç maçı canlı yayınlama hakkı bulunan BT Sport, ilk iki haftada tercih etmediği sarı-lacivertlilerin maçını üçüncü haftada da yayınlamadı.

Bu hafta Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir’in maçı da ekranlara geldi. Trabzonspor’un Ankaragücü ve Beşiktaş’ın Konyaspor karşılaşmalarıyla 29. hafta tamamlandı.

4. HAFTADA DA YOK

Fenerbahçe’nin Y. Malatya maçına akışta yer verilmezken, İngiliz futbolseverler son anları üç gole ve büyük heyecana sahne olan bu maçı canlı yayında izleyemedi. BT Sport ilk üç hafta yer vermediği Fenerbahçe’yi dördüncü hafta da ekranlarına getirmeyecek.

Önümüzdeki hafta sonuna yönelik yayın akışını internet sayfası üzerinden duyuran kanalın bildirimine göre Süper Lig’den bu hafta Galatasaray-Trabzonspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Antalyaspor-Başakşehir karşılaşmaları canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig maçlarını ekranlarından canlı olarak yayınlayacağını 12 Haziran’da duyurduğu görselde Fenerbahçe’ye yer veren BT Sport kanalının, sarı-lacivertlilerin maçlarını ekranlara getirmemesi dikkat çekti.

Kanal, ligin yayın haklarını aldığını duyuran ilanında, Fenerbahçe’nin kadrosunda eski Newcastle Unitedlı Emre Belözoğlu’nun bulunduğuna ve Galatasaray ile aralarındaki rekabetin büyüklüğüne vurgu yapmıştı.