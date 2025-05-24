Süper Lig'in en golcü kulübesi Başakşehir ve Fenerbahçe'de

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de geride kalan 36 haftalık periyotta atılan 942 golün 137'si yedek oyunculardan geldi.

Başakşehir, yedek kulübesinde başlayan isimlerle 14, Fenerbahçe ise 13 gol üretti. Bu iki takımı 10'ar golle Gaziantep FK, Göztepe ve Konyaspor izledi.

NÖBETÇİ GOLCÜLER

Krzysztof Piatek ile Philippe Keny'nin üçer gol attığı Başakşehir'de Ivan Brnic, Joao Figueiredo, Davidson, Serdar Gürler, Leo Duarte, Olivier Kemen, Ömer Ali Şahiner ve Ömer Faruk Beyaz da birer gol buldu.

Fenerbahçe'de ise Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri üçer, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın birer gol üretti.

EN GOLCÜ YEDEK GAICH

Antalyaspor formasıyla bu sezon 7 golü bulunan Adolfo Gaich, bunlardan 6'sını sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti.

Arjantinli futbolcu ligde oyuna yedek kulübesinde başlayıp en fazla gol kaydeden isim konumunda bulunuyor.

Gaich'i dörder golle Galatasaray'dan ayrılan Michy Batshuayi ile Samsunsporlu Soner Aydoğdu izliyor.

Başakşehir'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek, sonradan dahil olduğu Antalyaspor maçında, Fenerbahçeli Anderson Talisca da Trabzonspor karşılaşmasında hat-trick yaptı.

Umut Bozok hem Trabzonspor hem de Eyüpspor formasıyla yedek kulübesinde başladığı maçlarda skor buldu.

YEDEK OYUNCULARIN ATTIĞI GOLLER

Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan maçlarda sonradan oyuna giren isimlerin attığı goller şöyle:

Adana Demirspor (2): Abat Aimbetov, Bünyamin Balat

Hatayspor (4): Carlos Strandberg, Funsho Bamgboye, Recep Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar

Kayserispor (7): Duckens Nazon (3), Talha Sarıarslan (2), Aylton Boa Morte, Stephane Bahoken

Beşiktaş (7): Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy (2), Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Keny Arroyo

Alanyaspor (4): Ui-jo Hwang (2), Loide Augusto, Sergio Cordova

Rizespor (4): Altin Zeqiri (3), Ali Sowe

Fenerbahçe (13): Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youusef En-Nesyri (3), Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski

Galatasaray (8): Michy Batshuayi (4), Alvaro Morata (3), Victor Osimhen

Gaziantep FK (10): Emmanuel Boateng, Furkan Soyalp (2), David Okereke, Emre Taşdemir, Enric Saborit, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Semih Güler

Göztepe (10): David Fofana (2), Ahmed Ildız, David Tijanic, Doğan Erdoğan, Emersonn Correira da Silva, İsmail Köybaşı, Kubilay Kanatsızkuş, Kuryu Matsuki, Victor Hugo

Eyüpspor (7): Halil Akbunar, Samu Saiz (2), Prince Ampem, Tayfur Bingöl, Umut Bozok

Kasımpaşa (6): Antonin Barak, Aytaç Kara, Can Keleş (2)

Sivasspor (8): Bekir Buraç Böke (3), Queensy Menig (2), Bangaly Koita, Garry Rodrigues, Veljko Simic

Antalyaspor (8): Adolfo Gaich (6), Ramzi Safuri (2)

Başakşehir (14): Krzysztof Piatek, Philippe Keny (3), Davidson da Luz Pereira, Ivan Brnic, Joao Figueiredo, Leo Duarte, Oliver Kemen, Ömer Ali Şahiner, Ömer Faruk Beyaz, Serdar Gürler

Samsunspor (9): Soner Aydoğdu (4), Kingsley Schindler (2), Flavien Tait, Marius Moundilmadji, Nany Dimata

Bodrum FK (4): Alfredo Ribeiro, George Alexandru Puscas, Kenan Özer, Zdravko Dimitrov

Trabzonspor (2): Anthony Nwakaeme, Umut Bozok

Konyaspor (10): Danijel Aleksic, Umut Nayir (2), Blaz Kramer, Hamidou Keyta, Louka Prip, Muhammet Tunahan Taşcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan