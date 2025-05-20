Suudi Arabistan ekibinden Victor Osimhen'e dev teklif

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Galatasaray'da müthiş performansı ile 25. şampiyonlukta başrolü oynayan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.

Avrupa'nın birçok kulübü ve Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nijeryalı golcüyle ilgili Suudi Arabistan iddiası gündeme bomba gibi düştü.

A Spor'dan Ömer Saraç'ın aktardığına göre Suudi Arabistan kulübü Osimhen için bir kez daha devreye girdi.

ARAPLAR 42 MİLYON EUROLUK KONTRAT ÖNERDİ İDDİASI

Saraç, Galatasaray’ın Napoli’den bonservisini almak istediği Victor Osimhen için devreye giren Al Hilal'in, yıllık 42 milyon euro değerinde kontrat önerdiğini söyledi.

Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmek istemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da belirten Saraç, dünyaca ünlü golcünün Galatasaray'a geliş süreci öncesi yaşananları hatırlattı.

SEZONA DAMGA VURAN İSİM OLDU

Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı.

Ayrıca Victor Osimhen, Galatasaray’ın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde başrolde yer aldı.