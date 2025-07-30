Tammy Abraham, evine hırsız girdiğini açıkladı

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmıştı.

İstanbul'da henüz sayılı günler geçiren Abraham, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan evinde hırsızlık şoku yaşadı.

LONDRA'DAKİ EVİNE HIRSIZLAR GİRDİ

Londra'daki evinde bazı değerli eşyalarının çalındığını söyleyen Abraham, ailesinin iyi olduğunu belirtti.

Abraham daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak çağrı yaptı.

"TANRIYA ŞÜKÜR AİLEM İYİ"

Abraham konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup aşağılık insan birkaç gün önce evimi soymak için geldi ve bazı değerli eşyaları aldı. Tanrıya şükür ailem iyi. Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da bir şey duyduysanız lütfen bana bildirin. Yakında ne olduğunu öğreneceğim."