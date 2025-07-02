Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu...

Yaz transfer döneminde ikinci takviyesini yapan Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Roma'dan kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Tammy Abraham için Roma ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerine anlaşma sağladı.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Abraham ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Abraham, bugün sağlık kontrolünden geçti.

SAĞLIK TARAMASI DA TAMAM

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: