Tammy Abraham'dan Orkun Kökçü'ye: Hoş geldin kardeşim

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 2025 yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar önce Benfica'dan David Jurasek'i kadrosuna kattı.

Daha sonra ise Roma'dan Tammy Abraham, siyah-beyazlı ekibin yeni golcüsü oldu.

ÖNCE JURASEK SONRA ABRAHAM: SON OLARAK İSE ORKUN...

Abraham'dan sonra ise Orkun Kökçü, kendisini Beşiktaşlı yapan kararı verdi...

Kökçü, İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ın bu sezon için yaptığı en önemli transferlerden biri oldu.

Kökçü'nün transferi sonrası ise Tammy Abraham'dan bir hoş geldin paylaşımı geldi.

ABRAHAM'DAN ESPRİLİ ORKUN PAYLAŞIMI

Abraham daha önce Roma'da, Orkun ise Feyenoord'da oynarken karşı karşıya geldikleri anı paylaştı.

Abraham'ın paylaştığı videoda, iki ismin de arasında kısa süreli bir konuşma yaşandığı görüldü.

ORKUN'DAN CEVAP GELDİ

Orkun'dan ise Abraham'ın paylaşımına yanıt gecikmedi.

Abraham'ın paylaşımını alıntılayan Kökçü, "Teşekkürler kardeşim. Hadi şimdi birlikte harika anlar yaşayalım." ifadelerini kullandı.

AKILLARA CANER ERKİN-ÖMER ALİ ŞAHİNER PAYLAŞIMI GELDİ

Öte yandan Abraham'ın paylaşımı akıllara, 2 yıl önce Caner Erkin'in Başakşehir transferi sonrası yayınlanan videoyu getirdi.

O dönem ikilinin Fenerbahçe-Başakşehir maçı içerisinde yaşadığı tartışmaya yer verilmişti.

Paylaşım daha sonra iki oyuncunun Başakşehir tesislerinde buluşup sarılmasıyla son bulmuştu.