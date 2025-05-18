Tarihe geçti! Fernando Muslera, kupalara bir yenisini ekledi

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Şampiyon Galatasaray'ın aktif kariyeri devam eden efsanesi Fernando Muslera, Kayserispor maçıyla beraber sarı-kırmızılı formayla 550. resmi maçına çıktı.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 38 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

İSTİKRAR ABİDESİ

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. resmi maçını oynadı.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. resmi müsabakasına 2015-2016 sezonunun 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıktı.

Üçüncü dalyasını 2018-2019 sezonunun 13. haftasındaki Konyaspor maçında diyen Muslera'nın 400. resmi mücadelesi 2021-2022 sezonunun 8. haftasındaki Rizespor karşılaşması oldu.

Muslera, 500. maçına ise geçen sezon Galatasaray'ın evinde 1-0'lık skorla yendiği Hatayspor maçında çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hem performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 14 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

193 MAÇTA KALEYİ KAPATTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 550 resmi müsabakada 592 gol yedi.

Söz konusu maçların 194'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 356'sında ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda dört kez kırmızı, 60 kez de sarı kart gösterildi.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 442 Süper Lig maçının yanı sıra, 55 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 23 UEFA Avrupa Ligi, 8 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.

Toplam 550 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.

Muslera ayrıca, sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten ikinci oyuncu konumunda. Listede unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz, 588 maç ile zirvede yer alıyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN FUTBOLCU OLDU

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 8 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 6 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 19 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Bülent Korkmaz'dı. Milli futbolcu, Galatasaray'da 18 şampiyonluk kazanmıştı.

AYAĞI KIRILDI, 7 AY FORMASINDAN UZAK KALDI

Fernando Muslera, 2019-2020 sezonu sonunda yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.

Söz konusu sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı. Tecrübeli kaleci, ertesi sezonun 20. haftasına 20 Ocak 2021'de Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.

Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci ciddi sakatlığını 2021-2022 sezonunun ilk yarısındaki Sivasspor maçında yaşadı. 13 Aralık 2021'deki müsabakada çapraz bağlarında gerilme yaşayan Muslera, yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli kaleci, 20 Mart 2022'deki Gaziantep FK müsabakasıyla sahalara döndü.