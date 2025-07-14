Tarık Çetin'in hayali şampiyonluk

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2019'da Rizespor'a transfer olan kaleci Tarık Çetin, 6 yıl sonra sarı-lacivertli takıma döndü.

28 yaşındaki file bekçisi, transferinin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ÇOK HEYECANLI VE SABIRSIZIM"

Tarık, şunları dedi:

Takım arkadaşlarıma katılacağım için çok heyecanlı ve sabırsızım. Bir an önce başlayıp elimden gelenin en iyisini yaparak bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyoruz.

"YARIM KALAN BİR HİKAYE VAR"

Sarı-lacivertli ekiple yarım kalan hikayesi olduğunu aktaran Tarık, şu ifadeleri kullandı:

Benim için Fenerbahçe A Takımı'nda oynamak gibi yarım kalan bir hikaye var. Buradan ayrılıp Karagümrük ve Rize'ye gittim, oralarda şampiyonluk yaşadım ama en büyük hayalim Fenerbahçe formasıyla bu güzel stadyumda şampiyonluk yaşamak.

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK TARAFTARIMIZA EN GÜZEL HEDİYEYİ VERECEĞİZ"

Tarık, taraftarlardan destek istediğini belirterek şu şekilde konuştu: