TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre başkent Ankara'da görüşmeler yapan Hacıosmanoğlu, Osman Aşkın Bak'a makamında ziyarette bulundu.

Görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu misafirperverliği için Bakan Bak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.