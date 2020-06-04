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TFF, maç saatlerini değiştirdi
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile maç saatlerinde düzenleme yapıldığını belirtti.
- Haber Merkezi
- 04.06.2020 - 17:11
Koronavirüs salgını sonrası 12 Haziran'da yeniden devam edecek olan Süper Lig'in 5 haftalık maç takvimi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.
TFF, bugün yaptığı yeni bir açıklama ile maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
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