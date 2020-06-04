TFF, maç saatlerini değiştirdi

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Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile maç saatlerinde düzenleme yapıldığını belirtti.

Koronavirüs salgını sonrası 12 Haziran'da yeniden devam edecek olan Süper Lig'in 5 haftalık maç takvimi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.

TFF, bugün yaptığı yeni bir açıklama ile maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

SÜPER LİG'DE YENİ PROGRAM ŞU ŞEKİLDE