TFF'de istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belirlendi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda yeni bir görev dağılımına gidildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.



1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.



Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.



Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etmişti.

Kazancı yaptığı açıklamada, "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." demişti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi, derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı almıştı.

Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve TFF'de görev yaptı.