TFF'den Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor - Galatasaray maçından önce rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.

MHK'den Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Üst klasman hakemimiz Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği sağlık sorunu sonrasında başarılı bir tedavi süreci geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan hakemimizin kısa süre içerisinde antrenmanlara başlaması beklenmektedir. Kendisine 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz.