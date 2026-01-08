TFF'den Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel lig maçlarında Gökmen Özdenak anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak için 9-15 Ocak'ta oynanacak tüm profesyonel futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

"SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAKTIR"

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: