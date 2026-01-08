Abone ol: Google News

TFF'den Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak için 9-15 Ocak'ta oynanacak tüm profesyonel futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:26
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Gökmen Özdenak anısına tüm profesyonel maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
  • Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Özdenak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
  • Saygı duruşu 9-15 Ocak tarihleri arasında uygulanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel lig maçlarında Gökmen Özdenak anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak için 9-15 Ocak'ta oynanacak tüm profesyonel futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

"SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAKTIR"

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve İstanbulspor'un eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefatı nedeniyle 9-15 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.

