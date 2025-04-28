TFF'den Trabzonspor'a teşekkür mesajı

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşılaştı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçtan Trabzonspor, 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'a teşekkür mesajı paylaştı.
"GÖNÜLLERİ FETHETTİ"
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Teşekkürler Çocuklar. UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona’ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Teknik Direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti.
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