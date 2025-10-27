Abone ol: Google News

TFF'den yabancı hakem iddiasına cevap geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. TFF kanadı, 'Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek' dedi.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin bahis skandalına karıştığını açıkladı.
  • Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek, TFF yerli hakemlere odaklanacak.
  • TFF yönetimi, daha ahlaklı genç hakemlerle devam etmeyi planlıyor.

Türk hakemliğinde bahis skandalı patlak verdi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

BAHİS SKANDALI SONRASI NE OLACAK?

Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası söz konusu hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

'YABANCI HAKEM MESELESİ'

Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısı sonrası TFF yönetimi, gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve yabancı hakem konusuna değindi.

"GÜNDEME GELMEYECEK"

TFF kanadı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip daha ahlaklı genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir yapacağız." ifadelerini kullandı.

