Thomas Reis: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, çok anlamlı bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

"ŞU ANDA SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"

Reis, şunları dedi:

Bugünkü performansımıza bakarsak takım halinde çok iyi bir performans gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Duran toplardan da goller bulduk. Tüm oyuncularım birbiri için savaştı. Bodrum maçına kadar istemediğimiz sonuçlar aldık. Son 2 haftadır istediğimiz performansı gösteriyoruz. Pozisyonumuzu koruduk. Eyüpspor ile aramızdaki puan farkını açtık. Ligin sonunda ne olacağına hep birlikte bakacağız. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. 1+1'lik sözleşmem devam ediyor. Umarım başkanımız benden memnundur. Şu anda sözleşmem devam ediyor.