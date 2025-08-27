Abone ol: Google News

Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, bir takım sağlık kontrollerinden geçti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 18:45
Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Portekizli futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Tiago Djalo, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Detaylı kan tetkikleri yapılan 25 yaşındaki oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Eshspor Haberleri