Toprak Razgatlıoğlu, 3'te 3 yaptı: Diğer takımlardan inceleme şikayeti geldi

Geçtiğimiz ay Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun altıncı etabında hafta sonunun ikinci ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilmişti.

Red Bull sporcusu olan milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk cepten başladığı yarışta liderliği bırakmadı ve podyumun zirvesine çıkmıştı.

TOPRAK SİLDİ SÜPÜRDÜ: 3'TE 3 YAPMIŞTI

Yarışı İtalyan Nicolo Bulega ikinci, İspanyol pilot Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı.

İtalya'daki ilk yarışı birinci tamamlayan Toprak, daha sonraki gün yapılan ilk mücadele olan superpole yarışında ilk sırada yer almıştı.

Genel klasmanda Nicolo Bulega 292 puanla birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Toprak Razgatlıoğlu 283 puanla farkı 9'a kadar indirmişti.

TAKIMLAR ŞİKAYET ETTİ: İNCELENSİN

WSBK'nın 6. ayağının ikinci ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yapan Toprak'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Misano'daki yarış hafta sonunu 3'te 3 ile kapatmasının ardından takımlar, BMW'nin şasisinin incelenmesi için şikayette bulundu.

GALİBİYET TESCİLLENDİ

FIM teknisyenleri, detaylı inceleme için takımların talebini kabul etti.

FIM, kısa bir süre sonra BMW'nin tamamen yasal ve kurallara uygun olduğunu ilan etti ve herhangi bir uyumsuzluk olmadığını aktardı.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu'nun Misano'daki galibiyeti tescillenmiş oldu.