Trabzonspor, ABB FOMGET karşısında iki golle güldü

- Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ABB FOMGET'i 2-1 yendi.
- İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Trabzonspor, 82. dakikada galibiyet golünü buldu.
- Maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET karşı karşıya geldi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 35. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
KAZANAN TRABZONSPOR
İkinci yarıda Ankara ekibi 50. dakikada Mateja'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Trabzonspor, maçın 82. dakikasında Kaltrina ile skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.