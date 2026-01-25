Abone ol: Google News

Trabzonspor, ABB FOMGET karşısında iki golle güldü

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 17:15
Trabzonspor, ABB FOMGET karşısında iki golle güldü
  • Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ABB FOMGET'i 2-1 yendi.
  • İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Trabzonspor, 82. dakikada galibiyet golünü buldu.
  • Maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 35. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

KAZANAN TRABZONSPOR

İkinci yarıda Ankara ekibi 50. dakikada Mateja'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Trabzonspor, maçın 82. dakikasında Kaltrina ile skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Eshspor Haberleri