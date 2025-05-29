Trabzonspor, Antalya'ya genç oyuncularıyla gitti

İHA

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavililerin, 21 kişilik kadrosunda U19 takımından Arda Öztürk, Boran Başkan ve Taha Emre İnce de yer aldı.

Karadeniz ekibinde Mendy, Cham ve Nwakaeme kart cezasından, Uğurcan Çakır da sakatlığından dolayı alınmadı.

TRABZONSPOR'UN KAFİLESİ

Trabzonspor'un 21 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı: