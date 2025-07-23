Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan transfer açıklaması

Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Persepolis ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Kafkas, orta saha için Avrupa’da tanınan iki oyuncuyla temas halinde olduklarını belirtti. “Bu isimlerle görüşmelerde önemli mesafe katettik. Başkanımız ve İbrahim Bey görüşmeleri sürdürüyor. Şartlar oluşmak üzere. Alternatiflerimiz de var. Önümüzdeki birkaç gün içinde iki orta saha transferini sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kadro planlamasına ocak ayında başladıklarını vurgulayan Kafkas, ilk etapta dört, sezon sonunda ise üç transfer gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Teknik heyetin belirlediği bazı mevkilere de takviye yapılacağını ifade etti.

"ELİS'E TEKLİFLER VAR"

Takımdaki bazı oyunculara teklif geldiğini de açıklayan Kafkas, “Elis için birkaç kulüp devrede. İsim vermeyeyim ama kısa süre içinde transferi netleşebilir. Ayrıca 3-4 oyuncumuza daha teklif var, genç isimlere de ilgi büyük. Teknik heyetle birlikte karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Benjamin Bouachouar ve Cameron Puertas’ın gündemde olup olmadığına dair soruya ise, “Saul ile birlikte bu isimler yaklaşık 15 gündür gündemimizde. Ancak şu anda odaklandığımız iki orta saha oyuncusu var ve bu isimler Avrupa’da ciddi kariyer yapmış isimler” yanıtını verdi.

KULÜBÜN EKONOMİK DURUMU

Kulübün mali yapısına da değinen Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor’un gelir-gider dengesi uzun süredir bozuk. Özellikle son altı ayda ciddi bir ödeme disiplini sağladık. Banka ve vergi borçlarımızı ödedik, bazılarını da yapılandırdık. Transfer kadar önemli olan bir diğer konu, oyuncuların maaşlarını gününde ödemek. Bu ilkeye sadık kalıyoruz ve transfer politikamızı sürdürülebilir bir mali yapı üzerine inşa ediyoruz.

"UĞURCAN'LA İLGİLİ SORUN YOK"

Uğurcan Çakır’ın sözleşmesinin uzatılmadığı yönündeki iddialara da yanıt veren Kafkas, şunları söyledi:

Uğurcan bu takımın kaptanı ve gerçek bir Trabzonsporlu. 2028’e kadar sözleşmesi var. Bu durumda uzatma gibi bir konu gündemde değil. Kendisinin de böyle bir talebi yok. Gerektiğinde zaten sözleşme uzatılır ama şu anda ortada bir sorun yok, bu konu gereksiz yere gündem yapılıyor.

MUHAMMED CHAM TRANSFERİ BEKLEMEDE

Son olarak Muhammed Cham transferiyle ilgili bilgi veren Kafkas, “Kendisine Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Biz de rakamsal olarak anlaştık. Ancak kulübün hükümet onayı alması gerekiyordu. Şu ana kadar hiçbir kulübe bu onay verilmemiş. Bu nedenle transfer şu anda beklemede” diyerek sözlerini noktaladı.