Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a tepki

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başkent Ankara'da düzenlenen Trabzon günlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doğan, hafta sonu oynanan Galatasaray maçı sonrası yaşananlara cevap verirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, Galatasaray'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"ONURALP'İN YANINDAYIM!"

Abdülkerim Bardakcı ile gerginlik yaşayan Onuralp Çakıroğlu için konuşan Ertuğrul Doğan "Trabzonspor maçlarında böyle şeyler oluyor. Onuralp temiz düzgün bir kardeşimiz kulüp içinde hiçbir sorunu olmayan bir kardeşim. Başkan olarak sonuna kadar yanındayım." dedi.

METİN ÖZTÜRK İÇİN AÇIKLAMA: DAHA FAZLA TEPKİ ALIRLAR

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk için açıklama yapan Ertuğrul Doğan "Yöneticilerimiz Metin Öztürk'e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Bir taraftarımız, Metin Öztürk'e 'Sizin statta ilahi mi okunuyor?' demiş. Lafı tam yerine koymuş. Çok incinmişler. Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar." dedi.

"BÖYLE CEZA MI OLUR! AYIP!"

Galatasaray maçı sonrası verilen tribün kapatma cezalarına tepki gösteren Ertuğrul Doğan "33 bin küsur taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim başkan bu konularda hassas, itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

"RAPORDA GALATASARAY YOK!"

Açıklamalarına devam eden Ertuğrul Doğan "Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Stadyumu her şekilde doldururum. Adaletsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bedava doldururum." açıklamasını yaptı.

"ATEŞLE OYNAMASINLAR!"

Ertuğrul Doğan ayrıca "Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır. Dikkatli olmaya davet ediyor, kendilerini uyarıyorum. Herkesten rica ediyorum saha içinde adaletli bir davranış. İbrahim başkan ve ekibi adaleti sağlama adına gerekli adımı atacaktır." şeklinde konuştu.