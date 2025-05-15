Trabzonspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.