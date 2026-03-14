Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.

Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

TRABZON'DA 3 İSİM YOK

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Fatih Karagümrük ve dış sahada da Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 48. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor.

Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.