Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Portekizli yıldız Rafa Silva, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yıldız futbolcu, Gaziantep FK maçında da kadroda yer almamıştı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 13:43
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi...

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Tecrübeli futbolcu, kritik mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

GAZİANTEP'E KARŞI DA YOKTU

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın açıkladı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu yer almazken, Svensson da kafileye dahil edilmedi.

