Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı

- Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı ve Rafa Silva'yı kadroya dahil etmedi.
- Yıldız futbolcu, Gaziantep FK maçında da takımda yer almamıştı.
- Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi...
KADROYA DAHİL EDİLMEDİ
Beşiktaş'ın zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.
Tecrübeli futbolcu, kritik mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
GAZİANTEP'E KARŞI DA YOKTU
Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.
Öte yandan Beşiktaş'ın açıkladı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu yer almazken, Svensson da kafileye dahil edilmedi.