Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Diğer oyuncular, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi