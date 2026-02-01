Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Trabzonspor, Fethiyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor.
- Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
- Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı.
Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.