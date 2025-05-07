Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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