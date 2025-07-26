Trabzonspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3 golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaştı.
Trabzonspor, müsabakaya Erolcan Çolak, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Danilo Sikan, Wagner Pina, Folcarelli, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Boran Başkan, ilk 11'i ile çıktı.
TRABZONSPOR 3 GOLLE KAZANDI
Trabzonspor, 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.
İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Maçın 76. dakikasında Nwakaeme'nin golüyle öne geçen Trabzonspor, 77. dakikada Ozan Tufan'ın ile farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.