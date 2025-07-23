Trabzonspor, hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.
İDMANLARDAN NOTLAR
Sabah antrenmanında, oyuncular pas, rondo ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, akşam antrenmanını rondo ve şut çalışmasının ardından çift kalede oyunla sona erdi.
KAMP 27 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK
Sezon hazırlıklarına bugün İran temsilcisi Persepolis FC ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek Trabzonspor'un kampı, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.