Trabzonspor ile Samsunspor yenişemedi

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.
Ligin 37. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Thomas Reis’in çalıştırdığı Samsunspor, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
4 gole sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı. Karadeniz derbisi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Samsunspor'un golünü 27. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Trabzonspor'da Pedro Malheiro, 86 ve 88.dakikada attığı gollerle bordo-mavilileri 2-1 öne geçirdi.
Karadeniz derbisinde, 89. dakikada Marius Mouandilmadji attığı golle skoru 2-2 yaptı ve mücadele eşitlikle sona erdi.
SAMSUNSPOR, HAFTAYI 3. TAMAMLADI
Bu beraberliğin ardından Samsunspor 61 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı. Trabzonspor ise 48 puanla son haftaya girdi.
SON HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de son hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
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