Trabzonspor, İstanbulspor mesaisine devam etti

Trabzonspor, Türkiye Kupası 2’nci hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 13:54
Trabzonspor, Türkiye Kupası 2. hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.

