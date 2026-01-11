Trabzonspor, İstanbulspor mesaisine devam etti

- Trabzonspor, İstanbulspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
- Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yapıldı.
- Takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te devam edecek.
Trabzonspor, Türkiye Kupası 2. hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.