Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ardından bordo-mavililer, THY ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.
Kafilede, sakatlıkları bulunan Batagov, Savic, Visca, Okay Yokuşlu ile genç oyuncular Boran Başkan ve Taha Emre İnce yer almadı.
TRABZONSPOR'UN KAFİLESİ
Trabzonspor'un 19 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu