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    Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı

    Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı

    Trabzonspor ile oynayacakları maç için kente gelen Kopenhag ekibinin kaldığı otelin önünde toplanan Trabzonsporlu taraftarlar, ilk maçta Danimarkalı taraftarların tavırlarına karşılık verdi.
    • 24.08.2022 - 05:31
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 05:41
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    UEFA Şampiyonlar Lig’i play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, 2-1 kaybetmişti.

    İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı.

    Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.

    Kopenhag takımının kaldığı otelin önüntde toplandılar

    İHA'nın haberine göre; yaşanan bu gelişmelerin üzerine, bu gece geç saatlerde bordo mavili taraftarlar da Akçaabat’ta bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne giderek sloganlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.

    Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı - VİDEO

    Güvenlik önlemleri artırıldı

    Otel etrafından ve denizde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

    Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı #1

    Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı #2

    Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı #3


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