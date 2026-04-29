Trabzonspor ve Beşiktaş arasında Ernest Muçi gelişmesi

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ernest Muçi'nin geleceği konusunda Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu belirlenmişti.

Sezon sonunda Trabzonspor onay verirse Arnavut yıldız, bonservisiyle birlikte alınacak.

TRABZON 'İNDİRİM' İSTİYOR: BEŞİKTAŞ YANAŞMIYOR!

Beşiktaş da 8.5 milyon euro kazanacak.

Ancak son günlerde bu konu yerini iki kulüp arasında akıl oyunlarına bıraktı.

Trabzonspor, "Bu parayı ödemem" diyerek Beşiktaş'ın 8.5 milyon euroda indirim yapmasını bekliyor.

Kartal, Muçi'nin talipleri olduğunu belirtip, "Siz almazsanız başkasına satarız" restini çekiyor.