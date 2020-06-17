Dolar
6.8481
0.0833%
Euro
7.7089
-0.0401%
Altın
1720.24
-0.3602%
Borsa
110924.58
-0.0135%
G. Altın
378.779
-0.4007%
Bitcoin
65084.84
-0.1421%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Trabzonspor yönetiminden 'Kadıköy Hatırası'

    Trabzonspor Kulübü'nün yöneticisi Sertaç Güven, maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 12:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor yönetiminden 'Kadıköy Hatırası'

    Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim, son düdüğün ardından Ülker Stadyumu'nun protokol tribününde hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Güven de çekilen bu fotoğrafı, 'Kadıköy Hatırası' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.

    Görüş Bildir