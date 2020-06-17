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- Trabzonspor yönetiminden 'Kadıköy Hatırası'
Trabzonspor yönetiminden 'Kadıköy Hatırası'
Trabzonspor Kulübü'nün yöneticisi Sertaç Güven, maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 12:09
Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim, son düdüğün ardından Ülker Stadyumu'nun protokol tribününde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güven de çekilen bu fotoğrafı, 'Kadıköy Hatırası' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.