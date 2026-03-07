Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5’e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.