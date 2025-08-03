Trabzonspor’da Oleksandr Zubkov’a doğum günü sürprizi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman maçında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
ZUBKOV'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Antrenman öncesinde ise Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı.
Takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde kesilen pastanın ardından futbolcular, Zubkov’un yeni yaşını tebrik etti.
TRABZONSPOR, 1 GÜN İZİN YAPACAK
Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayacak.